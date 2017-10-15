خضعت سيدة أمريكية تعافت من سرطان الثدي، لتسع عمليات تجميل لتصبح شبيهة السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب.



وأنفقت كلوديا سييرا "42 عاماً" 50 ألف دولار لإجراء هذه العمليات، واستخدم الدكتور فرانكلين روز، صور ميلانيا خلال إجراء العمليات لها.



وبحسب مجلة “ماري كلير”، شملت قائمة العمليات التي خضعت لها رفع العينين، وحقن الخدين وتجميل الأنف، وزرع الثديين، وشد البطن وشفط الدهون من فخذيها وظهرها.



وقالت كلوديا عن هذا التحول: قطعًا، أحب هذا التحول في مظهري. فقد جعلني رائعة كأنني ولدت من جديد".



وكانت خضعت كلوديا لاستئصال ورم في الثدي وعلاج إشعاعي قبل عامين، تعافت بعده لكنه أثَر على نفسيتها وزاد من وزنها نحو 8 كيلوجرامات نتيجة للأدوية، وأثَر أيضًا على ثقتها بنفسها طوال الوقت.