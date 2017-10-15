قام رجل روسي بتسجيل مقطع فيديو يتظاهر فيه بتقبيل سلحفاته الأليفة، ولكنه أدرك سريعاً أنه يمزح مع الزاحف الخطأ، عندما قامت السلحفاة بعضّ لسانه بقوة.ووفقاً لما نشره موقع "دايلي ميل" البريطاني، فقد تم تسجيل الحادث المؤلم من أصدقائه، حيث تظهر السلحفاة في بداية اللقطات وهي خائفة وتُخبّئ رأسها داخل قشرتها بينما يحركها الرجل نحو فمه ويبعدها عنه عدة مرات.



وكرد فعلٍ مفاجئ، تقوم السلحفاة بدون تردد بإخراج رأسها من حُجر الدفاع ولدغ لسان الرجل بين أسنانها. وهنا يصرخ الرجل من الألم ويحاول سحبها بعيداً من لسانه، ولكن يبدو أن السلحفاة قد أحكمت إغلاق فهما جيداً على لسان الرجل، حيث تقوم بمدّ رأسها خارج القشرة كلما دفعها بعيداً.



وأخيرًا، يُمكن رؤية أحد أصدقائه وهو يقوم بمساعدته في تحرير لسانه من بين أسنان السلحفاة. وفي نهاية اللقطات يظهر أصدقاء الرجل وهم يضحكون بصوت عالٍ ساخرين من صديقهم، بينما يقوم هو متألماً ببصق ما يبدو أنه دم نتيجة للدغة القوية.



ويُذكر أن السلحفاة التي رصدت في الفيديو من السلاحف حمراء الأذن المعروفة بلدغاتها المؤلمة التي تستخدمها عندما تشعر بالانزعاج.



وقد انتشر الفيديو سريعًا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في روسيا، حيث حصل الرجل على سيلٍ من السخرية لإقدامه على هذا العمل الغريب الذي راح ضحيته في النهاية، ويبدو أنه لن يقدم على التقبيل طوال حياته سواء مع سلحفاة أو مع فتاة!!