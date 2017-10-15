تمكنت شرطة أبوظبي في دولة الإمارات، من إلقاء القبض على مشعوذتين عربيتين “شقيقتين”، امتهنتا أعمال الكهنة والسحر؛ للاحتيال على النساء اللواتي يبحثن عن حلول لمشاكلهن.



وزعمت المشعوذتان أنهما تمتلكان قوة خارقة للطبيعة، تمكنهما من حل المشكلات الزوجية، وتأليف القلوب، باستخدام خلطات سحرية، تتكون من طلاسم وأحاج وخزعبلات، بمقابل مادي يصل إلى 34 ألف درهم (10 آلاف دولار) لجلسات الدجل العلاجية.



وضبطت الشرطة المتهمتين ( 43 سنة و 67 سنة) في إحدى مناطق أبوظبي، كما ضبطت أدوات السحر.



وجرى تتبع الدجالتين، أثناء محاولتهما الاحتيال على زبونة تبحث عن خلاص لمشكلاتها الزوجية، بحسب صحيفة “الإمارات اليوم”.



وقال نائب مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية لشرطة أبوظبي، العميد طارق خلفان الغول، إن المشعوذتين اعتادتا استدراج الضحايا، خاصة النساء، عبر الادعاء بقدرتهما على التوفيق بين الأزواج، مستغلتين عدم قدرة النساء على حل مشكلاتهن الزوجية بطريقة عقلانية.



وأوقفت شرطة أبوظبي، في سنوات سابقة، مشعوذين قاموا باستخدام أساليب سحر متنوعة، وحيل وتجارب وهمية؛ من أجل كسب المال بطريقة غير مشروعة.