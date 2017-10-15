حقق مجموعة من الطلاب والمتطوعين في جامعة نيويورك رقماً قياسياً عالمياً جديداً عبر إعدادهم أطول شطيرة سوشي في العالم.

تجمع أكثر من 300 طالب ومتطوع من كلية بيرتشيز بمدينة نيويورك، صباح الأربعاء في حديقة كبيرة لتحويل 500 كوب من الأرز، و 125 ثمرة أفوكادو، و 200 رطل من سمك السوريمي، إلى أطول شطيرة سوشي في العالم، بتوجيه من طاقم من الطهاة المحترفين.

وقال باتريك سافولسكيس، المدير التنفيذي لكلية بيرتشيز: "في العام الماضي، جاء الشيف جيث إلى الجامعة، وقام بإعداد شطيرة سوشي طولها 50 قدماً في قاعة الطعام التابعة للكلية. وعندها خطرت فكرة لنا بإعداد شطيرة أطول منها بكثير."

وأضاف سافولسكيس: "تقصينا الأمر، فاكتشفنا بأن هنالك سجلاً عالمياً حققته جامعة ماساتشوستس بشطيرة سوشي بلغ طولها 442 قدماً، فقررنا تحطيم هذا الرقم"

وبالفعل تمكنت كلية بيرتشيز من تحطيم الرقم السابق بإعداد شطيرة سوشي بلغ طولها 504 قدماً أي ما يعادل (153 متراً)، بحسب ما ورد في موقع "يو بي آي" الإلكتروني.