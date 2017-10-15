تحتاج العديد من أنواع الأطعمة للحفظ بشكل جيد داخل الثلاثة للحفاظ عليها ومنعها من التلف، في حين أن أنواعاً أخرى كاللحوم والخضار الموسمية يجب أن تحفظ داخل المجمدة في الثلاجة لأنها سريعة التلف.

إلا أن هناك أنواعاً من الأطعمة ينصح بعدم وضعها في المجمدة، لأنها ستتعرض للتلف ولن يصبح بالإمكان تناولها. وفيما يلي أهم الأطعمة التي يفضل حفظها داخل الثلاثة وليس في المجمدة بحسب موقع ذا كيتشن الإلكتروني:

1- أقراص الجبنة البيضاء أو الصفراء

على الرغم من أن حفظ الأجبان في الثلج يمنع تعرضها للتلف، إلا أنه في نفس الوقت يحدث تغيير على نسيجها وبنيتها الأساسية، حيث تصبح معرضة للتفتت والتمزق عند محاولة تقطيعها، وإذا أرادت ربة المنزل الاحتفاظ بالأجبان لفترة طويلة داخل المجمدة، فينصح بتقطيعها إلى قطع صغيرة قبل ذلك.

2- الأجبان الطرية

ما ينطبق على الأجبان القاسية ينطبق أيضاً على الأجبان الطرية القابلة للدهن، فحفظ هذه الأجبان في المجمدة يحدث تغييراً على بنيتها، ولن يعود بالأمكان التعامل معها كما لو كانت طازجة.

3- سلطة الخضار

يمكن لربة المنزل أن تخزن السبانخ والخضار التي ترغب بطهيها قبل تقديمها في المجمدة، إلا أن الخضروات التي ستقدم طازجة على شكل سلطة يجب عدم تعريضها للحرارة المنخفضة في المجمدة.

4- المعلبات

المعلبات يمكن أن توضع على رفوف المطبخ ضمن درجة الحرارة الطبيعية دون أن تفسد ما دامت ضمن فترة الصلاحية، وإذا حاولت أن تضعها داخل المجمدة فيمكن أن تنفجر نتيجة زيادة حجم السائل بداخلها، ولكن بعد فتح المعلبات يمكن حفظها في المجمدة لإعادة استخدامها لاحقا.

5- البيض

هل سبق ووضعت عبوة مشروبات غازية داخل المجمدة وانفجرت؟ نفس الشيء يمكن أن يحدث مع البيضة لأن السوائل تتمدد عند تبريدها، لذلك على ربة المنزل أن تتجنب وضع البيض غير المقشر في المجمدة.

6- صلصات الكريمة

يمكن للصلصات المصنوعة من الكريمة أن تنفصل مكوناتها إذا وضعت في المجمدة، ومع ذلك فمن الممكن حفظ حساء الكريمة إذا كانت الكمية التي حضرتها ربة المنزل فائضة عن الحاجة.

7- المايونيز

المايونيز من الأطعمة التي يمكن أن تتغير بنيتها أيضاً عند وضعه في المجمدة، وعوضاً عن ذلك ينصح بحفظه داخل الثلاجة، مع الانتباه إلى أن المايونيز يتلف خلال أيام قليلة.

8- أي طعام لا تحبه

إذا كنت لا تحب نوعاً من الطعام، فمن العبث أن تحتفظ به في المجمدة ليشغل مساحة بداخلها، لذلك تخلص من هذا الطعام لأنك بالتأكيد لن تعود لتتناوله في المستقبل.