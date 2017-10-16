ألقت الشرطة البريطانية القبض على جاري جولدسميث، خال كيت ميلدتون زوجة الأمير وليام ودوقة كامبريدج، بتهمة ضرب زوجته ما أدى إلى فقدانها الوعي.

وقالت متحدثة باسم الشرطة: إن “جولدسميث لكم زوجته جولي ان بران في عينها، بعد مجادلة حامية خارج منزلهما بشارع ومبول في لندن، عقب عودتهما من سهرة في نادٍ محلي، ما أدى إلى فقدانها الوعي بعد سقوطها وضرب رأسها بالرصيف”.

وحسب صحيفة “صن” البريطانية، فإنه “تم نقل جولي للمستشفى بعد إصابتها في الوجه” مشيرة إلى أن “سائق سيارة أجرة كان مارًا في تلك المنطقة، فسمع الزوجة وهي تصرخ على زوجها بسبب تعاطيه المخدرات”.

وقال السائق دانييل شيفرد: “بدأ هو يصرخ عليها ويهددها، ما دفعها إلى صفعه في وجهه، بعدها اقترب منها ولكمها بيده اليسرى في وجهها لتقع على رأسها”.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم الشرطة: إن “الحادث وقع الجمعة، وإنه تم إطلاق سراح جولد سميث بكفالة لمحاكمته في 31 الشهر الجاري”