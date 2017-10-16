إن شحن بطاريات الليثيوم ذات المسحة البسيطة من الأسفلت يمكن أن تشحن 10 إلى 20 مرة أسرع من بطاريات الليثيوم-أيون التجارية، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووفقاً لأبحاث علمية جديدة، تم التوصل إلى أنه بدلاً من استغراق ساعات لشحن البطاريات، فإن هذه البطاريات السوبر يمكن أن تذهب من الصفر إلى مرحلة الشحن الكامل في غضون 5 دقائق فقط.

وطور الباحثون الأقطاب من الكربون المسامي المصنوع من الأسفلت، والتي أظهرت استقراراً بعد أكثر من 500 دورة شحن وتفريغ.

إن فاعلية بطاريات الليثيوم-أيون، على الأرجح، لم تتطور عن أي وقت مضى، لذلك فإن الباحثين يبحثون بشكل متزايد عن بدائل ممكنة.

لذا فقد أضاف العلماء من جامعة "رايس" مشتق من الأسفلت يسمى غيلسونيت كعنصر جديد، ثم قاموا بتغليفها بمعدن الليثيوم، وأضافوا القطب السالب مصنوعا من الكربون الكبريتي.

وجد العلماء أن هذا الأسفلت وقطب الليثيوم يحققان كثافة تيار عالية بحوالي 20 مللي/أمبير لكل سنتيمتر مربع.

وهذا يعني أنه يمكن شحنه أسرع بكثير من بطاريات الليثيوم-أيون العادية.

كما أن لديها كثافة عالية الطاقة من ألف و322 واط لكل كيلوغرام، وكثافة الطاقة العالية من 943 واط/ساعة لكل كيلوغرام.

وبحسب مختبر رايس الخاص بالكيميائي جيمس تور: "إن قدرة هذه البطاريات هائلة، ولكن ما هو ملحوظ هو أننا يمكن أن نحقق شحنا من الصفر إلى شحن كامل في 5 دقائق، بدلاً من ساعتين أو أكثر مع بطاريات أخرى".

وكشفت الاختبارات أن البطاريات تخلصت أيضاً من مشكلة تكوين تشعبات الليثيوم، وهي الرواسب الطينية التي تفسد البطارية.