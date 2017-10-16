قتل ثور نفسه بعد أن أدخله المصارعون والحشود في نوبة جنون مرعبة حين أشعلوا النار في قرنيه، وفق ما ذكر موقع "الاندبندنت".

كان الحيوان مربوطاً بخشبة وسط الشارع في بلدة فالينسيا في إسبانيا، أثناء الاحتفال بمهرجان "الثيران في الشارع" (Bulls in the Street)، قبل أن يشعل الحشود النار في قرنيه. وأظهرت لقطات الفيديو الذي نشرها الموقع، الثور وهو يركض حول الخشبة ويتخبّط من الخوف قبل أن يضرب رأسه بالخشبة ويسقط أرضاً.

انتشرت الصور ولقطات الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت غضب الجمهور وخصوصاً الجمعية التي تعنى بحقوق الحيوان " Bulls Defenders United"، الذين صدموا بتصرّف الثور ولم يتوقّعوا موته. وعلّقت الجمعية كاتبة: "يأس الثور من النار على قرنيه فضرب رأسه. إلى متى سنظل نخسر أرواحاً باسم التقاليد البربرية؟".

وذكر أنّ الثور قد طعن شاب في ساقه في وقت سابق من اليوم نفسه، لذا يعتقد أن يكون هذا السبب لاختياره وربطه أمام الحشود.

تعرضت المدينة الاسبانية لانتقادات شديدة بسبب رياضة مصارعة الثيران التي يموت خلالها المئات من الثيران سنوياً. وفي عام 2010، منعت مدينة كاتالونيا هذه الرياضة، لكنّ القانون أسقط من قبل المحكمة العليا في اسبانيا لأنّه يقضي على التعدي على التراث الثقافي لمواطنيها.