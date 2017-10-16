أشرف صياد بريطاني على الموت، حين حاول تقبيل سمكة اصطادها فقفزت في حلقه، ما أعاق قدرته على التنفس وتسبب في إصابته بأزمة قلبية.

وكان الصياد سام كويليام يمسك بالسمكة التي اصطادها للتو بسنارته وهي من نوع دوفر سول، محاولاً تقبيلها إلا أن السمكة البالغ طولها 14 سنتيمترا أفلتت منه وقفزت داخل فمه.

وحاول أصدقاء كويليام إنقاذه قبل وصول المسعفين الذين استخدموا ملقاطاً جراحياً لاستخراج السمكة التي انغرزت أشواكها في حلقه وهي سليمة.

وقال المسعف مات هاريسون إنه لم يسبق له مشاهدة مثل هذه الحادثة طيلة 17 عاماً قضاها في المجال الطبي.