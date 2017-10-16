«أنا الآن في أفضل حال»

الفنانة الاسترالية كيلي مينوغ، التي تشتهر بموسيقا الـ «بوب» الراقصة، وتعتبر واحدة من أهم رموز الفن في العالم، وهي تتحدث حول انفصالها عن خطيبها جوشوا ساسي، وتكشف أن الموسيقا ساعدتها كثيرا في شفاء جروح الماضي.