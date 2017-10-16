أكد باحثون من جامعة السويد أن طوال القامة معرضون أكثر للإصابة بمرض الخثار الذي ينتج من تجلط الدم في الشرايين والأوردة.

وأظهرت النتائج التي توصلوا إليها أن خطر انسداد الأوردة جراء وجود تخثر دموي متنقل يزداد لدى الرجال والنساء أصحاب القامة الطويلة.

ورأى بينجت تسولر، كبير الباحثين الذين أعدوا الدراسة في جامعة لوند بمدينة مالمو السويدية، أنه إذا تأكدت نتائج الدراسة عملياً فلا بد من إعطاء طول الجسم مستقبلاً نفس أهمية وزن الجسم عند تقييم مدى خطر الإصابة بتخثر الدم.

وينشأ تجلط الدم عندما تتكون خثرة في وعاء دموي غالباً ما يكون وريداً. ويمكن أن تؤدي هذه الخثرة في حال تكونها في الرئة لخطر على الحياة. كما أن النوبات القلبية والسكتات الدماغية سببها الخثار في الغالب .