اكتشفت مهندس غابات روماني موهبته الفنية قبل 3 سنوات فقط، ومنذ ذلك الحين، عمل على تحويل العشرات من جذوع الأشجار إلى أعمال فنية مدهشة.

وكان غابي ريزيا، اشترى منشاراً كهربائياً قبل نحو 3 سنوات، وبدأ يجربه ويعبث به على جذوع الأشجار، واكتشفت عن طريق الصدفة، أنه قادر على إنشاء أعمال فنية مميزة، مما دفعه إلى صقل هذه الموهبة، وتحول إلى فنان مشهور، تستعين به السلطات في مدينة كرايوفا الرومانية، لممارسة سحره على جذوع الأشجار في الحدائق والأماكن العامة.



ويقول ريزيا "أحمل معي أحياناً تصاميم للنماذج التي أرغب بإنجازها، ولكن في معظم الحالات، لا يتطالق الخشب مع أفكاري، لأنني يجب أن أعمل مع الخشب القديم، ويجب إزالة الأجزاء الفاسدة في البداية، وما بقي من الخشب، قد لا يكفي لتنفيذ التصميم الذي أرغب به".

إلا أن الحاجة إلى التأقلم مع كمية الخشبة المتبقية بعد تشذيب الجذوع، ينتج في بعض الأحيان أعمالاً أكثر إثارة للإعجاب من التصميم الأصلي، بحسب موقع أوديتي سنترال.



وحظي ريزيا بشعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، وذلك بعد أن انتشرت صور أعماله على هذه المواقع، حيث عمل على عشرات المشاريع في مدينته كرايوفا، إضافة إلى مدن رومانية أخرى مثل تينيسوارا وسلاتينا، وحول العديد من جذوع الأشجار القديمة، إلى أعمال فنية معقدة تثير إعجاب كل من ينظر إليها.