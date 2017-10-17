تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ورقة مالية مدون عليها استغاثة لفتاة تدعي خطفها، ومدون عليها عنوان العقار والشقة التي تتواجد بها مطالبة بإنقاذها من جريمة خطف.

وصلت الرسالة الغريبة المنتشرة عبر "فايسبوك" الى الشرطة المصرية، حيث كشف مصدر أمني أن أجهزة وزارة الداخلية اتخذت إجراءات فورية، وتوجه رجال مباحث العجوزة إلى العنوان المدون على الورقة المالية، وبالفحص تبين أن الشقة تملكها سيدة تعمل بإحدى المحاكم، ويقيم معها نجلها الذي يدرس في إحدى الجامعات، ولا وجود لبلاغ الاختطاف.

وأكد المصدر أنه جارٍ استكمال إجراء تحريات موسعة حول تلك الواقعة، لمعرفة المتسبب وراء انتشارها والهدف منها.

وكان عدد من رواد التواصل الاجتماعي تداولوا صورة لعملة ورقية فئة 10 جنيه مكتوب على ظهرها ما يفيد بوجود بلاغ خطف بمنطقة ميت عقبة، تدعى جنا شوكت، بشارع الغريب بمنطقة ميت عقبة بشارع عثمان بن عفان برج النور، الطابق الثالث، إلا أنه بفحص ما تم تداوله من قبل رجال المباحث تبين عدم صحة الواقعة.