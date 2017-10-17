لم يتمالك هذا الطفل الفيتنامي (3 سنوات) نفسه حين رأى الحية الضخمة (7 أمتار) ترقد في مياه الأمطار بحديقة منزلهم؛ فقرر اللعب معها بحراسة الأسرة التي سمحت له بامتطاء ظهر الحية كفارس يمتطي جواداً. ونقلت صحيفة “الديلي ميل” عن مواقع التواصل الاجتماعي، أن الواقعة حدثت في المنطقة الريفية، بضواحي مدينة تان هوا شمالي فيتنام، عندما هطلت مياه الأمطار والفيضانات، وتسبّبت في مقتل 54 شخصاً، كما أغرقت مئات المنازل.



وتضيف الصحيفة: قررت الأسرة أن تُحَوّل مشكلة غرق الحديقة إلى مناسبة سارة للطفل ترونج؛ فجلبت الحية الضخمة التي تعيش مع الأسرة منذ 4 سنوات، ووضعتها في مياه الأمطار كي تسترخي، ثم سمحت لترونج باللعب معها؛ بل وامتطاء ظهرها وهي ترقد في الماء. ويبلغ طول الحية حوالى 7 أمتار، وتزن 85 كيلوجراماً.

وحسب الفيديو، ظهر الطفل وهو يضحك سعيداً باللعب واللهو على ظهر هذه الحية؛ حتى تحركت فبدا عليه الخوف، وهنا حملته الأم بعيداً، ثم تعاون والوالدان على إبعاد الحية؛ بينما ظل العم يلتقط الصور.