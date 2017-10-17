حققت تقنية الواقع المعزز نجاحاً ملحوظاً في مجال الألعاب، وكانت لعبة "بوكيمون غو" من بين أشهر الألعاب التي أظهرت الخصائص الجديدة التي يقدمها الواقع المعزز، وهذا ما دفع شركة آبل إلى الإعلان عن منصة ARKit التي تتيح لمطوري التطبيقات والألعاب تطوير برامج تدعم الواقع المعزز، واتخذت غوغل الخطوة نفسها من خلال الكشف عن منصة ARCore.

ولا تنحصر تطبيقات الواقع المعزز في مجال الألعاب فحسب، بل يرى الخبراء أن من شأن هذه التقنية أن تساهم في تطوير العديد من المجالات، بما فيها المجال الطبي. وقد بدأت بعض الجامعات باستخدام نظارات الواقع المعزز كأدوات تدريبية في العمليات الجراحية، من خلال عرض مجموعة من المجسمات والمعلومات بطريقة ثلاثية الأبعاد في البيئة الحقيقة، وذلك بهدف تسهيل مهمة الجراح وإجراء العمليات بدقة أكبر.

ومن المرتقب أن تدخل نظارات الواقع المعزز غرفة العمليات الجراحية خلال الأسابيع القليلة القادمة، حيث أعلن جراح العظام الفرنسي، البروفسور توماس غريغوري، أنه سوف يستعين بنظارات هولولنس - الخاصة بتقنية الواقع المعزز والمُصنعة من طرف شركة مايكروسوفت الأميركية - لإجراء أول عملية جراحية لعظام الكتف بالاعتماد على هذه التقنية.

ومن المرتقب أن تقوم نظارات الواقع المعزز بعرض مجموعة من المعلومات، مثل سُمك الأنسجة وموقع الأعضاء، بالإضافة إلى الصور ثلاثية الأبعاد التي تم توفيرها عن طريق التصوير الشعاعي والتصوير بالرنين المغناطسي، حيث من شأن هذه المعلومات أن تساهم في زيادة دقة الجراحة وتحديد أماكن عمل الشقوق وتقليص مدة العملية. ومن المقرر إجراء العملية يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني في المستشفى الأوروبي "جورج بومبيدو" في باريس.