انتهت قصة حب غريبة من نوعها بين طائر بطريق كبير في السن ويافطة كرتونية لشخصية فتاة أنيمي، نهاية مأساوية بعدما توفي البطريق في حديقة حيوان في مدينة مياشيرو اليابانية. بعد أن هجرته شريكته في حديقة حيوان توبو، لفت انتباه طائر البطريق “غريب كون” الذي يبلغ من العمر 21 عاماً، يافطة كرتونية تحمل صورة فتاة أنيمي تدعى “هولولو”.

وقد وجد البطريق “غريب كون” العزاء في شخصية الأنيمي من برنامج “أصدقاء كيمونو” وصار يلازمها طوال الوقت، ويحدق بها لساعات طويلة.

وبعد أن أزيلت اليافطة مؤقتاً بسبب فيضان وقع في حديقة الحيوان، بدت علامات الحزن على “غريب كون” حتى عادت إلى مكانها.

وعلى الرغم من أن البطريق المسكين سرعان ما سقط مريضاً، إلا أن عمال حديقة الحيوان سمحوا له بالبقاء إلى جانب اليافطة الكرتونية حتى فارق الحياة يوم الجمعة الماضي.

ويذكر أن المتابعين عبروا عن حزنهم لما آل إليه حال البطريق، وقدموا الشكر لكل من اعتنى به أثناء فترة مرضه، وفق ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية