أقيم عشاء فخم، خلال قمة النساء الأكثر ثراء في فورتشن وغالا وواشنطن، ضم إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وزوجته.

والتقطت صور لرئيس الوزراء الكندي، وهو يتوسط زوجته صوفي، وإيفانكا في هذا العشاء، الذي كان جزء من قمة فورتشن التي استمرت 3 أيام، وبدت ابنه الرئيس الأمريكي في غاية السعادة.

والتقطت صور لإيفانكا وترودو، بعد انتهاء النقاش حول جدول القمة، مع طلبة المدارس، وهما يبدوان سعيدين وحيويين جدا، فيما تحدثت إيفانكا مع عدد من الطلبة.

وطرح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في اليوم الأول للقمة، عدة قضايا مثل ضرورة تبني أفكار لحماية المرأة والبيئة، إضافة إلى العمل على وضع بنود جديدة لاتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا".