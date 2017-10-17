من المقرر أن تشارك الممثلة السعودية دينا الشهابي في المسلسل القادم لشركة أمازون «جاك ريان» إلى جانب نجم هوليوود الأميركي جون كراسنسكي.

ويروي الموسم الثامن من المسلسل، المستمد من كتب الروائي توم كلانسي، قصة محلل وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه)، الذي يلعب دوره كراسنسكي، والذي يكشف عن نمط في الاتصالات الإرهابية.

وتجسد الشهابي دور هاني، زوجة ناشط بارز، والتي تدافع عن أبنائها بكل الطرق حتى لو اقتضى الأمر السفر إلى أقاصي المعمورة.

وانتقلت ابنة السعودية، التي ترعرعت في دبي، إلى نيويورك، وكانت أول عربية تقبل من طرف برنامج التدريب على التمثيل في جامعة نيويورك و«جيليارد»، وبعد تخرجها تمكنت من أخذ دور البطولة النسائية في فيلم «أميرة وسام».