وقعت الأردنية شادية بسيسو عقدا أول من أمس الأحد مع شركة المصارعة العالمية الحرة، WWE والمختصة بتطوير المواهب لتأهيلها للمشاركة في المباريات، لتصبح بسيسو أول عربية تقتحم عالم المصارعة الحرة، علما أن العراقية رندا مرقس المقيمة في كندا سبقتها إليه، إلا أنها تعامل فيه باعتبارها كندية الجنسية.

بعد التوقيع أعربت بسيسوعن سعادتها بالخطوة، وقالت بحسب ما نقلت عنها الوكالات: «يشرفني أن أكون أول امرأة من الشرق الأوسط تتعاقد مع WWE، لأن العمل مع هذه الشركة فرصة مذهلة بالفعل، لقد زرت مركز التدريب في أورلاندو وكنت حاضرة لفعاليات بطولة Mae Young Classic وعاينت شخصيا قوة الشركة وشغف هواتها، وأنتظر بفارغ الصبر أن أبدأ مسيرتي لأصبح نجمة من نجومها».