المشاكل في النظر يمكن حلّها بسهولة من خلال ارتداء النظارات المناسبة أو إجراء عملية جراحية بسيطة. ولكن ما هو علاج رفة العين؟

ما هي رفة العين؟

رفة العين هي حركة لا إرادية وقوية نسبياً تشعرون بها بين الحين والآخر وبشكل مفاجئ، كما لو أن العين قد رفت طبيعياً ولكن ذات وقع أقوى وأشد سرعة. وستشعرون بالعديد من الرفات على صعيد عضلات العين تتوالى لبعض دقائق أو ثوانٍ. لكن قد تكون هذه الحالة مرضية في حال استمرت ساعات أو أيام، حينها من الضروري اللجوء إلى الطبيب لمعالجة الوضع.

ما هو علاج رفة العين؟

– من الطرق الطبيعية التي تساعدكم على علاج رفة العين هو اللجوء إلى الكمادات الباردة التي يمكنك وضعها على العين قبل الخلود إلى النوم او عند الشعور بالتعب . وتحضير هذه الكمادات يكون من خلال وضع بعض الأقمشة النظيفة في وعاء من الماء المثلج وتطبيقها على العينين لمدة 10 دقائق مع تبديلها كلما أصبحت دافئة.

– أيضاً من أفضل طرق علاج رفة العين نشير إلى النوم والراحة الضروريين، فغالباً ما تكون رفة العين ناتجة عن تشنجات عصبية تعانين منها نتيجة التوتر والقلق. لذا حالما تشعرون بالتعب وتبدأ عينك ترف، اخلدوا إلى النوم ولو لوقت قصير، لأن ذلك سيكون كفيلا بمنح عينيكم الراحة.

– في بعض الحالات، يكون العلاج الطبي هو الأنسب والأفضل، حيث يصف لكم الطبيب بعد إجراء الفحوصات اللازمة القطرة المناسبة لاستخدامها في هذه الحالة. ولكن إحذروا من استعمال القطرة من دون استشارته أولاً.