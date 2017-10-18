كشفت الزوجة الثانية للملاكم الأميركي محمد علي كلاي عن فضيحة كبيرة بحقّه، ألا وهي أنّه كان مهووساً جنسياً، وفق ما ذكر موقع "الدايلي ميل" البريطاني.

وذكرت خليلة علي التي ولدت في بليندا بويد، أنّها منذ أن تزوجت بطل الأوزان الثقيلة عام 1967، وهي تحجز له غرف الفنادق حتى يتمكّن من قضاء الوقت مع عشيقاته.

وأكّدت خليلة أنّ محمد علي نال شهرة واسعة وكان له جمهور كبير لشجاعته وقوّته على الحلبة، إلّا أنّه من ناحية أخرى كان له جانب مظلم وسيء.

وكتب جوناتن إيغ في كتابه الجديد عن سيرة حياة الملاكم العظيم:"حياة بطل الأوزان الثقيلة كانت مليئة بالعلاقات الغرامية، حتى إنه عرض واحدة من عشيقاته أمام رئيس الفيليبين أثناء حفل استقباله".

وفي المباراة الثالثة والأخيرة في بطولة الأوزان الثقيلة ضد جو فرايزر عام 1975، وجّه إلى الرئيس فرديناند ماركوس إطراء حول زوجته الجميلة، فأجابه الرئيس:"زوجتك جميلة أيضاً".



أمّا المشكلة في تلك اللحظة، فكانت أنّ محمد علي لم يكن برفقة زوجته، إنّما رافقته الممثلة وعارضة الأزياء فيرونيكا بورش، في وقت كانت فيه زوجته خليلة في المنزل في الولايات المتحدة.



وحين قرأت التعليقات في المقالات والصحف، غضبت كثيراً واستقلت طائرة إلى مانيلا في الفيليبين. وصلت إلى الفندق حيث كان يسكن وأنهت زواجهما وعادت إلى الولايات المتحدة. فتزوّج محمد علي فيرونيكا التي أصبحت زوجته الثالثة.

في يونيو العام الماضي، توفي كلاي بعد صراع مؤلم مع مرض الباركنسون طال لمدة 30 عاماً.

وقد تناول إيغ في كتابه أيضاً تراجع الحالة الصحية للملاكم العظيم. وكتب أنّ محمد علي لم يهب من تأثّر دماغه بالضربات الشرسة التي كانت توجّه إليه على حلبة الملاكمة.



بل على العكس، كان يرحّب بها لأنّه يعتقد أنّها جعلته ملاكماً ناجحاً وفعّالاً. وأشار إلى أنّ الطبيب المسؤول عن صحة الملاكم بدأ يلاحظ أعراض تدهور دماغه وإدراكه في وقت مبكر من عام 1971 حين كان يبلغ الـ29 سنة.

واستعرض الكاتب جميع بطولات محمد علي وخلص إلى استنتاج مفاده أنّ البطل السابق ضرب حوالى 200 ألف مرّة وكانت نصف هذه الضربات موجهة إلى رأسه.



وتقاعد كلاي من الملاكمة عام 1981 بسبب تقدمه في السن وتدهور صحته وتراجع نشاطه. ويعتقد الأطباء أنّ سبب مرضه هو اللكمات على رأسه.