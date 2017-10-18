تبحث فتاتان توأمان من روسيا عن زوج غني جداً لتتقاسماه، وتلفتان الى أنهما تريدان أن يفعلا كل شيء معاً.

وأشارت الشقيقتان أديل وألينا فختيفا الى أنهما تريدان العثور على شخص يأخذهما الى مناطق الترفيه في موسكو لأنهما تشعران بالملل في مسقط رأسهما.

وفي هذا السياق، أوضحت الشقيقتان أنهما لا تُمانعان تقاسم الزوج الجديد طالما أنهما قادرتان على فعل "كل شيء معاً"، إضافة الى أنهما تريدان شخصاً غنياً جداً ومنفتحاً.

ولدى هاتين الشقيقتين، اللتين تبلغان من العمر 22 عاماً، شهرة كبيرة في منطقة كازان بوسط روسيا، إذ تشتهران في كونها التدوين عن الموضة.

وبحسب وسائل الاعلام الروسية، فإن هذا التوأم يجني شهرياً نحو 150 دولاراً أميركياً من إعلانات لماركات مختلفة.

والملفت هو أن الشقيقتين قد وصلتا الى رجال الأعمال والسياسيين المحليين لمساعدتهما في الوصل الى الهدف. كما تولى الآن أيضاً العمدة المحلي السابق الكسندر دونسكوي تقديم المساعدة لهما.