أثار مقطع متداول لمعلم سعودي موجهاً كلامه لطلاب مدرسة ابتدائية داخل أحد الفصول قائلاً: "أحب أبشركم تذاكرون ما تذكرون من الحين أقولكم وظائف ما فيه"، وهو ما ووجه بانتقادات كثيرة من قبل المغردين، واصفين هذا الشخص بحسب موقع العربية بناشر الطاقة السلبية واليأس بين الطلاب.

وعلق المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، على مقطع #فيديو متداول لشخص قيل إنه "معلم" يقول لطلاب في فصل دراسي "من الحين أقولكم وظائف ما فيه".

وقال العصيمي، عن مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مساء الاثنين، إنه جارٍ التأكد من صحة المقطع.

وأضاف العصيمي، للميدان التعليمي: "لا نتوقع أن هذا عمل معلم، ويحصل من زميل مربٍ".