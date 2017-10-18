طرح زوجان بريطانيان منزلهما للبيع بمبلغ زهيد لا يزيد عن 25 جنيهاً استرلينياً (32 دولاراً)، على الرغم من أن سعره يصل إلى نحو 3.5 مليون جنيه استرليني (4.55 مليون دولار) ولكن بشرط واحد! ويضم المنزل الفاخر 5 غرف نوم، ويقع في مكان استراتيجي على ضفة نهر التايمز، وقرر الزوجان بيعه بهذه الطريقة الغريبة، بعد أن فشلا في العثور على مشتر، على الرغم من مضي أشهر على عرضه للبيع، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

ويتوجب على من يرغب بالحصول على هذا المنزل، الفوز في لعبة “حدد مكان الكرة”، فبعد دفع مبلغ 25 جنيه استرليني (32 دولاراً)، يتوجب على المشاركين الدخول إلى اللعبة عبر الإنترنت، واستخدام مهاراتهم في تحديد المكان الذي يجب أن تكون فيه الكرة.

وسيقوم فريق من الخبراء، بتحديد المكان الدقيق الذي يجب أن تكون فيه الكرة، وبناء على ذلك، يقررون الفائز في المسابقة، والذي يكون أقرب ما يكون من الموقع المطلوب، ليحظى بفرصة الحصول على المنزل.

ويقول الزوجان “قررنا أن نعطي الناس فرصة الحصول على منزل لا يستطيعون توفير ثمنه، لذلك نظمنا هذه المسابقة، على أن يكون المنزل هو الجائزة التي يحصل عليها الفائز”.

ويصر الزوجان أن هذه الطريقة في البيع قانونية، وسيتم تسليم مفاتيح المنزل للفائز بالمسابقة، وحتى الآن اشترك ما لا يقل عن 200 ألف شخص في المسابقة طمعاً بالظفر بالمنزل.