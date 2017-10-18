انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو نادر يظهر مجموعة من الحيتان القاتلة وهي تطارد حوتاً من نوع آخر وهو "المنك".

ويظهر في الفيديو الذي نشره موقع "الدايلي مايل" 6 حيتان وهم يطاردون المنك قبل تمزيقه.

وقعت المطاردة الوحشية في خليج أفاشينسكي في المحيط الهادئ قبالة سواحل سيبيريا. وكان المصوّر مايك كوروستيليف يصوّر الحيتان في مشروع بحث حول الحيتان القاتلة الروسية، حين رصد المطاردة.

وعبّر متفاجئاً:"نادراً ما نرى الحيتان تطارد بعضها البعض، فهي تتغذى من الأسماك الصغيرة فقط. شعرت بالسعادة لرؤية هذه اللحظ النادرة في عالم الحياة البرية".