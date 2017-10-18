كشف تقرير صحي عن 5 أطعمة تساعد على حماية وتحسين مستوى النظر عند الإنسان، بخلاف الجزر والمأكولات البرتقالية التي تحتوي على نوع من فيتامين "A" يسمى مادة البيتاكاروتين يعطي هذه الأطعمة لونها البرتقالي.

وأوضح التقرير وفقا لـ "سي إن إن"، أن من بين هذه الأطعمة هو البيض؛ حيث يعد صفاره مصدراً رئيسياً للمواد المضادة للأكسدة مثل الزنك التي تساعد على تقليل خطر الضمور البقعي الخاص، كما أن الخضار الورقي يحتوي على مادة لوتين وزياكسانثين المضادة للأكسدة والتي تحسن مستوى النظر.

وأضاف أن التوت والحمضيات لها دور كبير في حماية النظر؛ لأنها غنية بفيتامين "C" الذي يحد من خطر الإصابة بضعف عدسة العين، كما أن فيتامين "E" الذي يتواجد بكثرة في اللوز، يؤدي إلى إبطاء الضمور البقعي.

وتعد الأسماك الدهنية مثل التونة والسلمون والماكريل والأنشوجة والسلمون المرقط، من أكثر الأطعمة التي تحمي العين من متلازمة جفاف العين؛ حيث إن هذه الأسماك غنية بالأحماض الدهنية التي تحتاجها شبكية العين.