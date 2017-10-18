يواصل باحثون في جامعة كاليفورنيا الجنوبية اختبار تأثير تقنيات الواقع الافتراضي إيجاباً على مرضى السكتات الدماغية، حيث تساعد في تسريع الشفاء من خلال تحفيز وتنشيط الدماغ مجدداً لأداء مهمة معينة أو السيطرة على حركات الجسم.

واستوحت الأستاذة المساعدة في الجامعة سوك لي ليو الفكرة من بحث البروفيسور ميل سلاتر الذي سلط الضوء على مفهوم التجسيد داخل الواقع الافتراضي (إذا مُنح شخص جسد طفل داخل الواقع الافتراضي، فإنه سيتصرف سلوكياً كطفل ويعيش جزء من مرحلة الطفولة).

استناداً على هذا المبدأ، فكرت ليو في إعطاء هذه الفرصة لمرضى السكتات الدماغية جسد أفتار داخل لعبة واقع افتراضي قد يساعدهم على تنشيط وظائف منطقة الدماغ المتأثرة التي قد تدفعهم إلى تحريك الأطراف المصابة مرة أخرى.

ويعكف فريق عمل ليوا على هذه الدراسة منذ عامين أطلق عليها اسم "راينفنت-Reinvent" وهي اختصار لـ "إعادة تأهيل التوافق العصبي العضلي القائم على التدريب العصبي". وفسرت الباحثة أن العملية تقوم واجهة الدماغ والكمبيوتر، الذي يأخذ إشارة من الدماغ واستخدامها في السيطرة على أفتار داخل الواقع الافتراضي.

بعد ذلك، يقرأ الباحثون الإشارة الكهربائية لنشاط الدماغ من سطح فروة الرأس باستخدام جهاز التخطيط الكهربائي للدماغ، والذي من خلاله أيضاً يقرأ الباحثون النشاط الكهربائي للعضلات، ليتعرفوا عما إذا كانت عضلات الشخص المصاب تتحرك أم تحاول أن تتحرك.

يتم تسجيل التغذية المرجعية للإشارات داخل برنامج على لاب توب، ليحدد البرنامج متى تحدث إشارات معينة في الدماغ أو النشاط العضلي الذي يستجيب لمحاولة الحركة، ودمج هذه النتائج ضمن جهاز في آر، يساعد المصابين على تعزيز وتحسين المسارات العصبية من القشرة الحركية التالفة إلى الطرف المصاب أو غير القادر على الحركة.

انتهى فريق العمل أخيراً من اختبار النموذج باستخدام جهاز "أوكولوس دي كيه 2" بمشاركة 22 شخصاً بالغ بصحة جيدة، ليعطيه عينة عن كيف تبدو إشارات الدماغ والعضلات عندما تتحرك، وبدأوا في الوقت الحالي اختباره على 10 من مرضى بالسكتات الدماغية لفترة قصيرة ثم اختباره على المئات على المدى الطويل، سواء داخل المستشفيات أو المنازل.

ووجد الباحثون أن تزويد مرضى السكتة أو الجلطة الدماغية صورة الارتجاع العصبي لحركة الذراع الافتراضية وعرضه عليهم داخل جهاز "في آر" له تأثير فعال وقوى على تحسين حالتهم الصحية بشكل أفضل من فكرة عرضه على الشاشة، واصفين إمكانيات تقنيات الواقع الافتراضي في مجال الصحة بـ"المذهلة"، بحسب موقع "سينت" التكنولوجي.