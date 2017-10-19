الأفوكادو من الفواكه اللذيذة المفیدة للقلب وتشعرك بالشبع، وبجانب هذا أصبحت هذه الفاكهة أساسية في أي نظام غذائي، لاحتوائها على سعرات غذائية منخفضة، بحسب موقع "healthy dietpedia"، المختص بالصحة والجمال.

ويحتوي الأفوكادو على الدهون غير المشبعة التي تفيدك، ويمكنك اتباع نظام غذائي من الأفوكادو لإنقاص الوزن، بحسب ما نشره موقع "مصراوي"، وهو:

الإفطار

یمكن تناول نصف ثمرة كبیرة من الأفوكادو من دون أي تحلية، لأنه یفضل عدم تناول الأفوكادو مع العسل أو السكر، أو إلى جانب قطعة من التوست والجبنة قلیلة الدسم مع الشاي أو القھوة دون سكر.

الغداء

یمكن تناول ثمرة كبیرة على أن تكون متوسطة الحجم، بتقطيعها مكعبات مع السلطة الخضراء أو السندویش من دون أي تحلية أیضاً، أو مع بيضة واحدة.

العشاء

نصف ثمرة أفوكادو، مع إضافة صدر الدجاج المشوي أو قطعة السمك. وینصح بتناول الكثیر من الماء خلال اليوم.