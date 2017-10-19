ذكر قصر "كنسينغتون" في بريطانيا، أن الطفل الثالث للأمير وليام وزوجته كيت سيولد في أبريل 2018.

وأورد البيان المقتضب، أن دوق ودوقة كامبريدج الأبوان لابن يدعى جورج وابنة اسمها شارلوت، "سعيدان جدا" بتأكيد شهر الولادة، وفق ما أوردت "فرانس برس".

وأعلن القصر، في مطلع سبتمبر، حمل كيت بعدما اضطرت الأخيرة إلى إلغاء مشاركتها في مناسبة عامة بسبب الإعياء. فعلى غرار حمليها السابقين، تعاني الدوقة البالغة 35 عاما من الغثيان والتقيؤ المفرطين.

ومن المرتقب، أن ترافق الدوقة الأمير وليام في زيارة إلى النرويج والسويد مطلع عام 2018.

وسيصبح الطفل مهما كان جنسه، في المرتبة الخامسة في ترتيب خلافة العرش وراء جده ولي العهد الأمير تشارلز، ووالده الأمير وليام، وشقيقه الأمير جورج، وشقيقته الأميرة شارلوت.