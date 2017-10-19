سارعت شركات التكنولوجيا وخبراء أمن المعلومات لإصدار تعليمات وتحذيرات لمستخدمي الإنترنت عبر شبكات الـ"واي فاي"، بعد اكتشاف ثغرة أمنية في بروتوكول "WPA2" المسؤول عن حماية الشبكات.

وتسمح الثغرة للقراصنة باختراق شبكات الإنترنت اللاسلكية، وسرقة بيانات حساسة من الأجهزة المتصلة بها، مما يجعل معلومات مثل أرقام البطاقات الائتمانية وكلمات السر والمحادثات ورسائل البريد الإلكتروني لعشرات الملايين من المستخدمين بين يدي القراصنة.

وقال الباحثون إن الثغرة التي أطلق عليها اسم "كراك"، يمكن استغلالها لاختراق الأجهزة التي تعمل بأنظمة "أندرويد" و"لينوكس" و"ويندوز" و"أو إس إكس" وغيرها.

وتلقفت شركات التكنولوجيا الكبرى المصنعة لنقاط الاتصال والأجهزة الإلكترونية وأنظمة التشغيل، التحذير، إذ أعلنت "مايكروسوفت" عن إصدار تحديث لنظام "ويندوز"، داعية المستخدمين إلى تحميله على الفور.

ومن جهتها، أكدت شركة "أبل" أنها أصلحت الثغرة في التحديثات المقبلة لأنظمة تشغيل أجهزتها، المتوقع إصدارها قبل نهاية أكتوبر الجاري.

أما استجابة "غوغل" فكانت باردة نسبيا، حيث أعلنت أنها على دراية بالثغرة وستعمل على إصلاحها خلال الأسابيع المقبلة، تاركة ملايين الأشخاص في مرمى القراصنة.

وطالب خبراء أمن المعلومات مستخدمي شبكات الـ"واي فاي"، بالتنبه وتحميل التحديثات التي ستصدرها شركات التقنية تباعا على الفور، والتأكد من زيارة المواقع التي تستخدم بروتوكول "HTTPS".

ودعا الخبراء المستخدمين أيضا إلى تجنب الاتصال بشبكات الـ"واي فاي" العامة كلما أمكن ذلك.