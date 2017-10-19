العديد من النساء على دراية كاملة بالمشكلة المحرجة التي تتعلق بوجود شعر كثيف على الوجه أكثر من الحد الذي يمكن تحمله أو إخفاؤه.



وهنالك العديد من الطرق التي من شأنها حل هذه المشكلة، لكن بعضهما باهظ الثمن وبعضها الآخر شديد الإيلام، لكن من أفضع الطرق التي مع الأسف تستخدمها النساء هي الحلاقة باستخدام الشفرة، إذ ينمو الشعر من جديد بشكل أكثف وأكثر اشمئزازًا من ذي قبل، كما أن الطريق الأخرى هي باستخدام المواد الكيماوية، والتي لها آثار سلبية على البشرة، والطريقة الفضلى هي بالليزر إلّا أنه باهظ الثمن.



لذلك، جلبنا لك طريقة تخلصك من الشعر غير المرغوب به بمكونات بسيطة ومتوافرة دون آثار سلبية، بحسب موقع “هيلث هاكس”:



مع الاستخدام المنتظم لهاتين الطريقتين، فهذا سيساعدك على الحصول على بشرة وجه ناعمة في غضون أربعة أسابيع:



الوصفة الأولى:

نصف وعاء من دقيق الحمص

نصف كوب حليب

ملعقة صغيرة كركم

ملعقة صغيرة كريم

الطريقة:

1. ضعي جميع المكونات في وعاء، وابدأي الخلط حتى يصبح المزيج متجانسا وليس سائلًا لاستخدامه كقناع للوجه.

2. ضعي الخليط على الجزء الذي تريدين إزالة الشعر غير المرغوب فيه، واتركيه لمدة 20 إلى 25 دقيقة.

3. أزيلي القناع بالاتجاه المعاكس لنمو الشعرة.