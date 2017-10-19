«بصفتي أميركي، أعتذر عن وجود ترامب في موقع الرئاسة»
الكاتب الأميركي توماس تشالميرز ماكلوغلين يعرب عن أسفه لبقية شعوب العالم بسبب سياسات ترامب في مجالات الهجرة والتجارة الحرة، وما يطلق عليه «المواطن العالمي»، ويقول إن أميركا التي يؤمن بها هي مكان أفضل بكثير من الصورة التي يقدمها ترامب عنها للعالم.
«لا يهمني إذا خسرت المعجبين بسبب مواقفي السياسية»
الممثل والكاتب الأميركي بريان كراستون وهو يدافع عن فيلمه «آخر علم مرفرف» المناهض للحرب، ويقول إن الرئيس ترامب لا يراعي الجانب الأخلاقي في سياسته.
«الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ـ بريكسيت ـ مثال واضح على تركيز الناس على اختلافاتهم»
بيل كلينتون، رئيس أميركا سابقا، خلال انتقاده البريطانيين المطالبين بالخروج من الاتحاد قائلا انهم لا يدركون المضامين السلبية لهذه العملية التي تكرس مبدأ الانقسام في العالم.
«ضعوا حدا لكل إجراءات الحد من الهجرة لأنها مؤشر على اهتمامنا بالمال أكثر من اهتمامنا بالإنسان»
الصحافي البريطاني غاري يونج يعلق على القيود التي تفرضها الحكومات على اللاجئين بالقول انها في الوقت الذي ترفع فيه الحواجز من أمام رأس المال، تعمل على إغلاق الحدود أمام الناس في العالم.