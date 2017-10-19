«بصفتي أميركي، أعتذر عن وجود ترامب في موقع الرئاسة»

الكاتب الأميركي توماس تشالميرز ماكلوغلين يعرب عن أسفه لبقية شعوب العالم بسبب سياسات ترامب في مجالات الهجرة والتجارة الحرة، وما يطلق عليه «المواطن العالمي»، ويقول إن أميركا التي يؤمن بها هي مكان أفضل بكثير من الصورة التي يقدمها ترامب عنها للعالم.