تمثل الخضروات والفواكه ركيزة رئيسية من ركائز النظام الغذائي الصحي والمتوازن، حيث إنها تزخر بالفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية المهمة للصحة. ولكن ما كمية الخضروات والفواكه اليومية الصحية؟

وللإجابة على هذا السؤال، قالت الجمعية الألمانية للتغذية إنه ينبغي تناول 5 حصص من الخضروات والفواكه يومياً، ما يعادل 650 غراماً. ويتم تحديد الحصة من خلال وضع كمية الخضروات والفواكه بين راحتي اليد وضمهما.

ويمكن إدخال الخضروات والفواكه بسهولة ضمن النظام الغذائي اليومي، فعلى سبيل المثال يمكن إضافة الخضروات والفواكه إلى الموسلي أو الزبادي في وجبة الفطور، وفي وجبة الغداء يمكن تناول الخضروات المطهوة بالبخار مع طبق السلطة، مع شرب كوب من عصير الجزر أو البرتقال بعد الغداء.

وفي وجبة العشاء يمكن تناول أصابع الخضروات والفاكهة أو طبق سلطة. وبدلاً من الحلوى والشوكولا يمكن تناول الفواكه كوجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية.