تسعى جمعية أهلية ألمانية تضم مجموعة من المعجبين بعالم الفيزياء الشهير ألبرت أينشتاين إلى تأسيس متحف له في مسقط رأسه بمدينة أولم الألمانية.

وبحسب تصورات الجمعية الأهلية، فإنه من المخطط أن يقدم المتحف نظرة شاملة وممتعة عن قصة حياة صاحب نظرية النسبية وأهم اكتشافاته العلمية.

يذكر أن أينشتاين الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء، ولد في مدينة أولم عام 1879، وتوفي عام 1955 في الولايات المتحدة.

وقالت عالمة الفيزياء الأمريكية المقيمة في أولم، نانسي هيكر-دينشلاج: "التصميم المعماري (للمتحف) يجب أن يكون مبهرا مثل متحفي بلباو وسيدني"، كما ذكرت هيكر-دينشلاج أنها فوجئت عندما انتقلت إلى أولم قبل بضع سنوات بعدم وجود متحف لأينشتاين في مسقط رأسه، وقالت: "العالم يُبجل أينشتاين، لكنه غير مُقدر على نحو مناسب هنا في مسقط رأسه".

وأضافت هيكر-دينشلاج أنها أسست لذلك مع علماء من جامعة أولم ومعجبين آخرين بالعالِم الفذ "اتحاد أصدقاء متحف ألبرت أينشتاين".

ويسعى الاتحاد، الذي يضم حتى الآن 110 أعضاء من بينهم معجبون بالعالم الشهير من مدن ألمانية ودول أخرى، لجمع ملايين اليورو من جميع أنحاء العالم لإنشاء المتحف.

وذكرت عمدة أولم المختصة بالشؤون الثقافية والتعليمية، إريس مان، أن المدينة متحمسة للمشروعن لكن لا توجد حاليا إمكانيات لتقديم مساهمات مالية كبيرة له.

ويقدر الاتحاد حجم الأموال الضرورية لبناء المتحف بما يتراوح بين 40 و 50 مليون يورو.