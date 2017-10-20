تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مثيراً لفتاة تدعى، مرجانا كيكا ميلوشيفيتش، والتي وصفها متابعوها بـ"الساحرة الصربية المرعبة" تعرض فيه وهماً بصرياً طريفاً، حيث تغطي عنقها بطلاء أسود، بحيث يبدو وكأن رأسها ينفصل عن الجسم.

وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قد نشرت تقريراً مثيراً منذ فترة عن هذه الفتاة، التي تستخدم ريشتها ومكياجها في رسم جسدها بصورة مثيرة ومرعبة في بعض الأحيان، مثل تحويل جسدها إلى دمية خشبية أو رأسها إلى شماعة ملابس.

ويظهر الفيديو براعتها في الرسم على جسدها بألوان طبيعية متعددة، تماثل لون بشرتها وألوان الخلفيات الضوئية المحيطة بها بحيث تظهر براعتها وموهبتها المجنونة التي تخدع المشاهد بصريا.

وانتشرت أيضا فيديوهات كثيرة لتلك الفنانة، وهي ترسم خدعاً بصرية كثيرة تظهر حالات مرعبة للتعامل مع الجسم بشكل تظهر فيه بأشكال تبهر المشاهدين مثل ربط جسدها بحبل صغير جدا أو تعليق رقبتها على عصا صغيرة مما جعل صورها وفيديوهاتها تنتشر حول العالم بشكل كبير.