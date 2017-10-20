انهال عامل ضربا على ابنته التى لم تتجاوز عامها الخامس فأرداها قتيلة، لأنها لم تقم بكتابة الواجب الخاص بالحضانة داخل منزلهم ببولاق الدكرور في مصر.

وتمكن رجال الأمن من القبض على الأب المتهم، وأحيل إلى النيابة التى تولت التحقيق.

وكانت غرفة عمليات الجيزة، تلقت إخطارا من مستشفى بولاق الدكرور باستقبالها طفلة مصابة بكدمات وإصابات بالغة، ولقيت مصرعها فور وصولها.

وقالت والدة الطفل إنه أثناء تواجدهم بالمنزل انهال زوجها ضربا على ابنتهما مستخدما ماسورة مياه بلاستيك مما تسبب فى إصاباتها، التى أودت بحياتها بسبب عدم قدرتها على كتابة واجب الحضانة. وفقا لصحيفة الاهرام.

وأضافت الصحيفة ان الام استغاثت بالجيران لإنقاذها منه إلا أنها كانت قد فارقت الحياة ، وتمكن رجال الأمن من القبض على الأب الذى اعترف بارتكاب الواقعة وأحيل إلى النيابة التى تولت التحقيق.