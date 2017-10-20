في لمسة وفاء، اصطف طلاب مدرسة ابتدائية بمصر، على الطريق أمام المدرسة لتوديع جثمان معلمتهم، خلال مرور جثمانها من أمام المدرسة.

وحسب ما جاء بموقع صحيفة "التحرير"، ودع العشرات من طلاب مدرسة الشهيد محمد عبدالحليم الابتدائية، في قرية كفر الصلاحات، بمحافظة الدقهلية، شمالي مصر جثمان معلمة اللغة العربية مريم عبدالعظيم، بعد أن وافتها المنية.

واصطف الطلاب وهم يرتدون الزي المدرسي حاملين أعلام مصر أمام المدرسة لتوديع جثمان معلمتهم المحبوبة.

ونقلت الصحيفة عن ولي أمر الطالب محمد جابر: إن المعلمة مريم كانت من المعلمات المحبوبات لدي الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ووفاءً لها قرر الطلاب الاصطفاف لتوديعها وقامت إدارة المدرسة بمساعدتهم بإعطائهم عددًا من الأعلام، مشيرًا إلى أن الوقفة التي نظمها الطلاب شارك فيها أهالي القرية والمعلمون العاملون بالمدرسة.