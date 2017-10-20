صممت شركة تكنولوجيا يابانية جهازاً فريداً من نوعه، يساعد المستخدم على تذوقه طعم أغنياته المفضلة، ليس بالمعنى المجازي بل الحرفي، من خلال تحويل الموسيقى إلى عصير قابل للتذوق.

وأطلقت الشركة على ابتكارها اسم "سكويز ميوزيك" وهو عبارة عن جهاز، يحلل المحتوى العاطفي لأية أغنية أو موسيقى، ويحوله إلى مادة سائلة يمكن تذوقها، بحسب ما ذكرت صحيفة ميرور البريطانية.

ويعتمد مبدأ عمل الجهاز، على التحليل الموجي للأغنية، ومن ثم وصف المزاج المقابل لها، عبر مجموعة لا تحصى من النكهات المقابلة. فعلى سبيل المثال، يقابل الشعور بالسعادة بالطعم الحلو، والشعور بالإثارة بالطعم الحامض، والشعور بالحزن بالطعم المر، وغير ذلك.

ولا يزال الابتكار في مرحلة النموذج الأولي، إلاّ أن القائمين على المشروع، في مختبرات "نورما أوبين إنوفيشين"، يأملون أن يشق ابتكارهم طريقه إلى المهرجانات الموسيقية المختلفة، لتقديم تجربة مميزة للزوار.