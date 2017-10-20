كشفت دار المزادات الإيطالية "سانت أغوستينو" الأربعاء عن تاريخ أول مزاد من تنظيمها يُسمح فيه باستخدام عملة البيتكوين الافتراضية، ما يشكل سابقة عالمية.

وتعتزم الدار تنظيم مزاد على 600 قطعة أثاث مصممة في إيطاليا والخارج في 23 و24 أكتوبر (تشرين الأول) "سيسمح خلاله بالدفع بالبيتكوين"، وفق ما جاء في بيان صادر عن "سانت أغوستينو".

وهي ستقبل أيضاً بهذه العملة خلال مزادها التالي في نوفمبر (تشرين الثاني) الذي ستباع خلاله لوحات ومجوهرات وساعات.

ومرّت عملة البيتكوين الافتراضية التي أطلقت سنة 2009، والتي تسمح بعدم الكشف عن هوية المتداولين بها، ببداية صعبة قبل أن يرتفع سعرها، وذلك بالرغم من بعض الخضات.

وبلغت قيمة البيتكوين 966 دولاراً في مطلع العام 2017، وهي تخطت الأسبوع الماضي عتبة 5 آلاف دولار، علماً أنها لم تكن توازي سوى بضعة سنتات في 2009.