يعتبر تلفزيون الحائط أحد أهم النقاط التي تجذب الانتباه في المنزل، ويمكن أن يكون بأشكال متنوعة بحيث يتناسب مع المفهوم العام للديكور في الغرفة.

ويقدم موقع أميزنغ إنتيرير ديزاين مجموعة من الأفكار لعرض تلفزيون الحائط بطريقة عصرية تزيد من الشعور بالأناقة والفخامة في المنزل.

وتعد غرف الجلوس أكثر الأماكن استعمالاً في المنزل، و عند زيارة الضيوف يجب أن تبدو في أبهى حلة، ومع ذلك تعاني معظم الغرف من عدم وجود نقطة مركزية تعمل كنقطة اتصال وجذب محورية.

و تحتاج هذه الغرف إلى نقطة اتصال واهتمام محورية، وأفضل الأمثلة عنها هو أجهزة التلفزيون، وهي تتواجد في معظم المنازل، ولكن الاستفادة المثلى منها تبدو صعبة لذلك يتم اللجوء إلى تلفزيون الحائط.

ويمكن بالطبع الحصول على عدد من التصاميم عندما يتعلق الامر بتلفزيون الحائط، على سبيل المثال يحب الكثيرون أن يكون التلفزيون نقطة اتصال رئيسية في الغرفة غير محاطة بأي شيء.

وتعتبر هذه فكرة بسيطة لتلفزيون الحائط لكنها خيار شائع بشكل كبير، ففي حين يحب البعض أن يحاط ببعض المرايا أو نظام صوتي مع مكبرات للصوت، يفضل آخرون فكرة وجود التلفزيون غائصاً داخل الحائط، ويندمج مع بقية الديكور في الغرفة.

ويمكن أن يوضع التلفزيون فوق الموقد، حيث يعطيه ذلك توهجاً يمنح الشعور بالدفىء، بالإضافة إلى أن ذلك يكرسه كنقطة اتصال محورية أفضل في الغرفة، وبالطبع يختلف الذوق من شخص لآخر، لذلك يختار كل شخص ما يناسبه من تصاميم تلفزيون الحائط.

طبعاً يوجد العديد من التصاميم التي يمكن الاختيار منها، وحتى لو لم يكن النموذج شائع الاستخدام فهذا لا يعني أنه يجب استبعاده، حيث يمكن اختيار الفكرة المناسبة في الغرفة فقط إذا كنت تحبها.

وفي الواقع هناك أفكار متعددة وغريبة لتثبيت التلفزيون على الحائط، واختيار الديكور المناسب حوله، على أي حال بالنسبة للمنزل يمكن اختيار التصميم الذي تفضله ويلائم منزلك، وإذا لم تعجبك أي فكرة فلا تطبقها، وابحث عن طريقة أخرى، وليس من المهم اتباع أسلوب الآخرين فالخيار دوماً خيارك فاختر بعناية.