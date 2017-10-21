تم الكشف عن أكبر سفينة سياحية في العالم، وهي على العكس من أي من سابقاتها. فقد أعلنت "رويال كاريبيان" هذا الأسبوع عن نيتها إطلاق أكبر سفينة سياحية حتى الآن، (Symphony of the Seas) "سيمفونية البحار"، في أبريل 2018، بحسب تقرير للتلغراف.

وسوف تستمد السفينة اللقب من السفينة الشقيقة لخط الرحلات البحرية،" هارموني أوف ذي سيس"، التي أطلقت في عام 2016 بسعة 5،479 راكبا.

بطول 1،188 قدم وعرض 215 قدم بامتداد مجمع سكني تقريبا فإن" سيمفونية البحار" ستحمل 5،500 راكبا في 2،774 مقصورة.

السمة المميزة للسفينة هو الجناح العائلي مساحته 1،346 قدم مربع والذي سينقل العطلة مع الأطفال إلى مستوى جديد كليا من الفخامة.

يطلق على هذه الغرفة عن جدارة "الجناح العائلي الأفخم"، وتستوعب هذه المقصورة المكونة من غرفتي نوم ثمانية أشخاص، بالإضافة إلى شرفة مغطاة بمساحة 212 قدم مربع. وإن لم يكن ذلك كافيا، فإن الجناح يشمل أيضا جدار تسلق مبني من " الليغو"، وصالة عرض سينمائي 3D، مع آلة لصنع الفشار ومكتبة ألعاب فيديو، ودوامة، وهوكي هوائي.