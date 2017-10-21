يبدو أن لسكان مقاطعة ليون بفلوريدا ولاية فلوريدا الأمريكية حظاً كبيراً، فبعد الرعب الذي أصاب سكان المنطقة، تمكنت الشرطية "إميلي شو" من القبض على ثعبان طوله ثلاثة أمتار، لتنهي حالة الخوف.

وقال موقع "يورو نيوز": في غالب الأحيان لا تملك الشرطة الوسائل اللازمة للتعامل مع هذا النوع من الأشياء، إلا أن المحققة "شو" أظهرت مهارة لدى تعاملها مع الوضع، لاسيما وأن لها تجربة للتعامل في الماضي مع الثعابين الغريبة والضخمة.

وأكد الخبراء أن المخلوق الذي بثّ الرعب بقلوب سكان منطقة ليون هو ثعبان أناكوندا أصفر.

ويعتقد ضباط الحياة البرية في فلوريدا أن الأناكوندا ليس بحيوان أليف يمكن أن يكون قد هرب أو تم إطلاق سراحه.

واستغرقت "شو" بضع دقائق للسيطرة على الثعبان، وكانت مسلحة فقط بفرع شجرة كبير وما يشبه كيس صالة رياضة.

وعقب الحادث، طلبت لجنة الحياة البرية بفلوريدا من الأشخاص الذين يملكون حيوانات أليفة بتحمل مسؤولياتهم، مذكرة إياهم بأمان الأقفاص، وفي حالة عدم تمكنهم من الاعتناء بحيواناتهم أو عدم رغبتهم في امتلاكها، أن لا يقوموا بإطلاقها في الخلاء.

وبدلاً من ذلك، يجب عليهم الاتصال باللجنة المختصة التي ستقوم بإزالتها من دون أن تتم إصابة أحد خلال العملية.