سيذهلك بمعلوماته الغزيرة عن الطائرات وطريقة الإقلاع والهبوط به، إنه يوصف بأنه أصغر طيار في العالم.

آدم محمد عامر طفل يبلغ السادسة من عمره، من أصل مصري – مغربي ظهرت موهبته في مجال الطيران أثناء أحد رحلات طيران شركة الاتحاد الإماراتية المتجهة من المغرب إلى أبوظبي، حيث أبهر آدم الطيّار سامر يخلف بحديثه "البالغ والمفصّل حول الحسابات الإجرائية لأنظمة تشغيل الطائرة، وفقاً لتقرير لشبكة "سي إن إن".

وبعد الحصول على موافقة الأهل، قام الكابتن سامر يخلف بتصوير المحادثة ونشرها على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة به.



جذبت المعرفة المذهلة بالعمليات المعقدة للطائرة التي يتمتع بها الطفل، أنظار العامة وحقق المقطع المسجل أكثر من ستة ملايين مشاهدة عبر قنوات التواصل الاجتماعي، حسب جريدة البيان الإماراتية.

وبعد ذلك قامت شركة الاتحاد للطيران بدعوة آدم إلى مركز التدريب التابع للاتحاد للطيران، ليحظى بيوم حافل خاص بتدريب الطيارين.



ارتدى آدم زي الطيارين الذي أهدي خصيصًا له من قبل الشركة، وخاض عدة جلسات على جهاز محاكاة طائرة إيرباص A380 التي يعشقها.

وتحدّث الكابتن ماجد المرزوقي، نائب الرئيس لشؤون عمليات الطيران في الاتحاد للطيران، قائلاً: "رؤية آدم والحماس الذي يشرق في عينيه، ذكرتني بطفولتي، وحلمي في أن أصبح طياراً.

إنها حقًا لفرصة رائعة بالنسبة لنا مشاركة الأطفال في مجتمعنا أحلامهم وأمنياتهم.



أبدى آدم معرفة وفهمًا كبيرين، من خلال تعلّم إجراءات العمليات المعقدة للطائرات عبر قناة يوتيوب.



أتمنى أن يكون قد استمتع بيننا في يوم من حياة طيار، وأن يكون هذا اليوم دافعًا له ليواصل سعيه وشغفه بالطيران عندما يكبر."