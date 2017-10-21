ابتكرت شركة «سامسونغ»، مؤخرًا «ثلاجة تلتقط سيلفي» لمحتوياتها؛ ليتحكم صاحبها بقائمة المشتريات المطلوبة حتى وإن كان خارج المنزل.

وفي التفاصيل، فقد أعلنت «سامسونغ»، عن تصميم أول ثلاجة تعتبر أكثر ذكاءً وتواصلاً مع صاحبها، تعتمد على قوة انتشار مفهوم الـ «سيلفي» بين المستخدمين، ميزتها أنها توفر وقتك وتغنيك عن إعداد قائمة التسوق.



وأوضحت «سامسونغ»، أن ثلاجة «فاميلي هاب»، البالغ سعرها 4000 جنيه إسترليني، تقوم بنفسها بالتقاط «سناب سيلفي» لما بداخلها وترسلها فورًا إلى صاحبها لمعرفة قائمة المشتريات، دون الحاجة لإعدادها أو تكليف أحد أفراد العائلة بإرسالها.



وتمتلك الثلاجة، ثلاث كاميرات لالتقاط صور داخلية لمحتوى كل رف من أرفف الثلاجة على حدة، في كل مرة يفتح ويغلق فيها باب الثلاجة، ثم يرسل الصورة مباشرة إلى هاتف المستخدم.



وتم تثبيت الكاميرات أعلى ووسط وأسفل باب الثلاجة؛ لتتمكن من التقاط الصور قبل إطفاء ضوء الثلاجة، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.



وتصف «سامسونغ» ثلاجتها بأنها توفر الوقت، وتقلل من إهدار الطعام بشراء نفس الأغذية الموجودة في الثلاجة، نظرًا لنسيان المستخدم ما يوجد بداخل الثلاجة وما ينقصه من أطعمة ومشروبات.