زعم رجل روسي أنه عثر على جثة كائن فضائي مدفونة تحت الثلوج، بالقرب من منزله أثناء استكشافه المكان.

وأظهر مقطع فيديو نشر على موقع يوتيوب الإلكرتوني، لحظة عثور رجل على جثة كائن غريب له عينان سوداوان مدفونة تحت الثلوج.

وقد بدت علامات التشوه الشديد على الجثة حيث أظهر الفيديو ما يعتقد أنه رجل فضائي بذراع وساق مبتورتين بالإضافة إلى لون وجه مائل للزرقة، ولون جسد أصفر ووردي. وقد ظهر الفيديو في بادئ الأمر على قناة تلفزيونية روسية، ويعتقد بأنه التقط في منطقة إريكوتسك، بسيبيريا.

وسرعان ما كشفت وزارة الداخلية الروسية أن المقطع مزيف، حيث قال ناطق باسم الوزراة، إن الشرطة قامت بالتحقق من أمر الجثة، وتبين لها بأن مصور المقطع وهو طالب جامعي، قام بصناعتها من فتات الخبز وقطع الدجاج.

من الجدير بالذكر أن الفيديو الذي تم تصويره منذ سنوات، وظهر أخيراً على الإنترنت، ولقي ردود أفعال متفاوتة من المتابعين، حيث قال بعضهم إنهم لم يتقنعوا بالرواية الرسمية وإنهم يعتقدون أن الجثة هي لرجل فضاء بالفعل، بحسب ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية.





