مياه صافية، وشلالات، وأبنية تاريخية، ولحظات غروب تخطف الأنفاس، هذه حياة إحدى مدونات السفر المحظوظات.



عندما لا تكون هيلين أندرسون في البيت، تقضي أيامها وهي تجوب العالم، وتكسب المال بهذه الطريقة.



وتقول لـ"FEMAIL" إنها سافرت بشكل متواصل، على مدار العامين الماضيين، ولا تخطط للتوقف عن ذلك قريباً.



وأصبحت قادرة على جني المال من خلال نشر صور على "إنستاغرام"، إذ يمكن أن تكسب بين 450 إلى 900 دولار على كل صورة من قبل الداعمين وأصحاب العلامات التجارية.



وتعمل هيلين مع شريكها كيل لابتكار محتوى حسابها على "إنستاغرام"، حيث تضع هي إطار الصورة ويقوم هو بالتقاطها، وفي حال ظهرا معاً في إحدى الصور، يكون ذلك باستخدام حامل للكاميرا.



وتقوم بتعديل الصور باستخدام برنامج Lightroom، وتعتمد على فلاتر إنستاغرام كذلك، قبل نشر الصور.



وتحرص على أن تنشر صورها في الليل بتوقيت بلدها، حيث تحصل على تفاعل أكبر، "أحب أن أنشر صورة في اليوم أو كل يومين، للحفاظ على اهتمام المتابعين".



وتختار وجهات سفرها، حيث البيئة المتنوعة والشواطئ والشلالات أو المواقع الثقافية.



وتضيف "أقوم بالكثير من البحث بشكل أساسي على Pinterest لتحديد الوجهة المقبلة، وزيارة المواقع التي لم تنتشر كثيراً".