قالت الجمعية الألمانية لعلاج ‫الوردية إن الاحمرار الشديد والدائم للوجه يستلزم استشارة طبيب أمراض ‫جلدية؛ لأنه قد يشير إلى الإصابة بوردية الوجه، وهي مرض جلدي مزمن تتمثل ‫أعراضه في العقد الحمراء والبثور المتقيحة والتهاب البشرة وزيادة حجم مسامها، فضلا عن الاحمرار.

‫وأضافت الجمعية أن هذا المرض الجلدي المعروف أيضا باسم "العد الوردي" قد يُلحق ضررا بالعين، مشيرة إلى أنه من المرجح أن يكون المرض وراثيا. ويعد ‫التوتر النفسي من الأسباب الرئيسية لحدوث النوبة المرضية.



‫وتحتاج البشرة المصابة بهذا المرض الجلدي المزعج إلى عناية خاصة؛ حيث لا ‫يجوز استخدام الغسول المحتوي على الكحول أو مستحضرات التنظيف المخصصة ‫لحب الشباب، في حين ينبغي استخدام مستحضرات التنظيف اللطيفة، كما لا ‫يجوز الاستحمام بماء بارد، كي لا يتم إجهاد الأوعية الدموية الحساسة ‫بالوجه.



‫وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي على المرضى حماية البشرة من أشعة الشمس ‫الشديدة، مع مراعاة استعمال كريم واق من الشمس مناسب لنوع البشرة، وذي ‫مُعامل حماية لا يزيد على 30؛ لأنه إذا كان المُعامل أعلى من ذلك فإن ‫الكريم قد يكون دهنيا للغاية، مما يرفع خطر حدوث احتباس حراري بالبشرة، مما يؤدي بدوره إلى تدهور حالة البشرة.



‫ومن المهم أيضا أن يكون كريم الوقاية من الشمس خاليا من العطور؛ لأن ‫العطور تتسبب في تهيج البشرة.