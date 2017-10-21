«كرهت فترة حملي ولكنني عشت بعد الانجاب افضل ستة اشهر في حياتي»
المغنية البريطانية شيريل متحدثة عن سعادتها بعودتها المرتقبة إلى عالم الموسيقى بعد ابتعادها عنه بسبب حملها.
«شكرا حبيبي وأحلى ما في حياتي يا أحمد»
«شكرا حبيبي وأحلى ما في حياتي يا أحمد»
الممثلة سمية الخشاب قبل ساعات من احتفالها والفنان أحمد سعد بزواجهما، وبعد مفاجأة سعد لسمية وإهدائه لها أغنية «أجمل حب».
فردت الخشاب على المفاجأة، حيث نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي هذا مقطع من الأغنية وعلقت عليه بهذه الجملة.
«لم أتحدث عن ذلك قط ولن أخبركم بأي شيء الآن»
النجمة الفرنسية كاثرين دينوف ترفض في مقابلة صحافية الانضمام الى جوقة الفنانات اللواتي قررن فجأة الكشف عن تعرضهن لمضايقات وتحرشات في حياتهن المهنية.
«لا نريد الآن سياسات الانقسام القديمة ذاتها التي شهدناها مرات كثيرة في الماضي والتي تعود الى قرون مضت»
الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في كلمة له وفي تلميح الى سياسات خلفه دونالد ترامب.
«كنت سأسألها عما تريدني ان أفعله بخصوص مستقبل أطفالنا»
لاعب كرة القدم السابق ريو فرديناند (38 عاما) في جواب عن سؤال عما يمكن ان يقوله لزوجته لو أتيحت له دقيقة أخرى معها، وكانت زوجة فرديناند قد توفيت بالسرطان عام 2015 تاركة له ثلاثة أطفال.