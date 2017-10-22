قد تفضل امرأة عدم الذهاب إلى حفل ما سترتدي فيه ملابس سبق أن ارتدتها في حفل آخر، خاصةً إذا كان بين الحفل ضيوف مشتركين، فالنساء لا تحب أن تكرر إطلالتهن، أو بالطبع تكرر إطلالة أخريات.



ومذيعات التلفزيون اللاتي دائماً ما يظهرن على الشاشات، يكن أشد حرصاً على ذلك؛ إذ يراعين أدق التفاصيل في انتقاء أزيائهن.



لكن مقدمة برنامج "ترندينغ" على قناة BBC العربية وقعت في موقف لا تحسد عليه أي امرأة؛ إذ ظهرت هي وضيفتها بالإطلالة نفسها، عبر ارتداء الاثنتين قميصاً بنفسجي اللون.



ما جعل المذيعة تحوّل الموقف إلى مشهد مضحك، بالمزاح مع ضيفتها إن كانا قد تسوقا في المحل نفسه.



فيما نشر مقطع الفيديو للقطة حساب يحمل اسم المذيعة على تويتر، متسائلاً عن أفضل طريقة لتصرف النساء في موقف كهذا.