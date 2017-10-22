هل معلوماتك الطبية دقيقة؟ نقدم لك في هذا الفيديو عشر خرافات يتم تداولها، وتصحيحها. مع الإشارة إلى أن الفيديو حصل حتى اللحظة على أكثر من 418 ألف مشاهدة على صفحات الجزيرة على فيسبوك.



مجفف الشعر يسبب سرطان الدماغ: معلوم خاطئة ولا أساس لها أبدا.



شرب الماء يسبب الكرش: لا علاقة بين الماء والكرش، وشرب الماء ضروري، ويجب أن تشرب يوميا على الأقل 8-12 كوبا.



الكريفروت يحرق الشحوم: لا يوجد أي غذاء يحرق الشحوم، الوسيلة الوحيدة لحرق الشحوم هي تقليل المأخوذ من السعرات الحرارية.



نظف أذنك من الصملاخ: يمنع تنظيف صملاخ الأذن بالعود أو عبر إدخال أية أداة للأذن، لأنها قد تؤدي إلى حشر الصملاخ أو إيذاء طبلة الأذن، والأذن تنظف نفسها وحدها من الصملاخ، أما إذا كان الصملاخ متراكما في الأذن فيجب تنظيفه عند الطبيب فقط.



تفاحة يوميا تبعد عنك الطبيب: التفاح مغذي ويحتوي على الألياف، ولكن تناول حبة منه ليست كافية لإبعاد الطبيب، لأن صحتك تؤثر فيها عدة عوامل، ويجب أن تزور الطبيب بشكل دوري للتأكد من أن كل شيء على ما يرام.



أكل قشر البيض مفيد لصحتك: أكل قشر البيض أو طحنه ليس مفيدا للصحة، بل يحمل مخاطر أهمها انتقال الأمراض، وخاصة السالمونيلا التي تكون موجودة في البيض الملوث على قشرته وفي داخله، وإنفلونزا الطيور في بعض الحالات، وذلك لأن قشر البيض عادة ما يكون ملوثا بإفرازات الطيور وبرازها، التي تحمل الفيروس من الطائر المصاب.



حلق الشعر يجعله ينمو أسرع وأخشن: حلق الشعر لا يجعله ينمو بشكل أسرع، كما أن الشعر النامي لن يكون أخشن، بالإضافة إلى أن الحلاقة أيضا لا تجعل لون الشعر غامقا.



يجب تغيير نوع الشامبو لأن الشعر الذي يتعود على نوع شامبو واحد يصل إلى مرحلة لا يستطيع فيها الاستفادة من الشامبو

هذا اعتقاد خاطئ، ولا داعي لتغيير الشامبو إلا إذا كنت ترغب في ذلك، إذ لا توجد فائدة صحية للشعر في استمرار تبديل الشامبو.



كلما مشطت شعرك أكثر كان أفضل صحة: هذا غير صحيح، وليس مطلوبا تمشيط شعرك أكثر من المعتاد، وبالعكس فإن المبالغة في التمشيط قد تضره.



إذا اقتلعت شعرة واحدة بيضاء ستنمو مكانها اثنتان: الصحيح أن ظهور الشعر الأبيض هو دليل على الشيب، ولذلك من الطبيعي أن يظهر مزيد من الشيب مع مرور الوقت. وإذا كنت لا تحب الشيب فلا تنزع الشعر، لأن هذا قد يضعفه لاحقا، بل اصبغه.